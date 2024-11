UnMondoDiMondi, Ancadic e Reggio Non Tace sulla questione degli alloggi

Si fa attendere la convocazione del Consiglio comunale sul tema della gestione degli alloggi popolari a Reggio Calabria. Dopo oltre due mesi dall’approvazione in Prima commissione Assetto del territorio, del documento presentato dalle associazioni Un mondo di mondi e Ancadic, stenta ad avviarsi il percorso di riflessione sull’inadeguata attuazione della legge regionale 32/1996.

Le associazioni Un mondo di mondi, Ancadic e il movimento Reggio Non tace, da tempo impegnati per il ripristino della legalità sul tema degli alloggi popolari, sottolineano ancora una volta la necessità di avviare al più presto i provvedimenti opportuni e previsti dalla legge. In particolare andrebbero effettuate le verifiche dei requisiti sugli attuali assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp), con l’intervento della Prefettura e delle forze di Polizia dello Stato, ed accertare le necessarie decadenze. Provvedimenti indispensabili per garantire il diritto all’abitare per le famiglie a basso reddito.

Pertanto, la convocazione di un Consiglio comunale per aprire una discussione sull’illegalità diffusa nella gestione degli alloggi popolari e decidere i provvedimenti necessari per effettuare le verifiche previste dalla legge, non dovrebbe comunque rallentare né sostituire l’intervento ordinario dell’amministrazione comunale. Purtroppo la scarsa valorizzazione del settore degli alloggi popolari appare evidente.

L’Amministrazione comunale non ha infatti previsto per questo settore la designazione di un assessorato ma incaricato solo un consigliere delegato, come avviene per settori meno importanti per la vita sociale della città.

Non può che lasciare perplessi anche il fatto che l’Amministrazione comunale ha atteso un anno e mezzo prima di sostituire il dirigente del settore patrimonio che guidava questo delicato ambito fin dai tempi della Commissione Straordinaria. Ad oggi è stata nominata una dirigente di indiscussa capacità, l’avvocatessa Carmela Stracuzza, che però deve districarsi in altri due settori impegnativi (personale e sport).

Considerata l’enorme mole di lavoro e nonostante tutta la buona volontà immaginabile, più che un dirigente, servirebbe un prestigiatore.

Eppure questo è un settore che presenta bisogni di primaria importanza per garantire maggiore equità sociale. Oltre alle famiglie che attendono l’assegnazione di un alloggio pur essendo da anni in graduatoria, altre situazioni di grave emergenza abitativa chiedono una risposta. Gli innumerevoli alloggi che potrebbero ritornare nella disponibilità del Comune se si attuassero le verifiche previste dalla legge regionale 32 del 1996, non sono forse una beffa per le famiglie più povere e vulnerabili della città? Le verifiche sono soprattutto un’arma efficace contro gli abusi, quali la compravendita e l’affitto illegale degli alloggi di proprietà del Comune.

Per questo le associazioni Un mondo di mondi, Ancadic ed il movimento Reggio Non tace, considerati i tempi lenti della politica ed il “sistema illegale” che governa il settore, continueranno su più fronti la battaglia per il ripristino della legalità nella gestione degli alloggi popolari. Lo faranno, non solo sollecitando l’azione politica, ma anche promuovendo il fronte della giustizia amministrativa con i già avviati ricorsi al Tar, a garanzia delle famiglie vincitrici dei bandi per l’assegnazione degli alloggi Erp. Inoltre promuoveranno la partecipazione attiva e diretta degli abitanti a cui viene negato il diritto fondamentale alla casa e, per facilitare il percorso di legalità, chiederanno formalmente l’intervento della Procura della Repubblica.