Vaccini in Calabria, Spirlì: 'Superate tre regioni, grazie ai calabresi'

"La Calabria, coi vaccini, oggi supera Sicilia, Sardegna e Friuli. Significa poco: non è una corsa a chi è più bello bravo forte capace furbo ecc ecc. La campagna vaccinale funziona se tutti si prenotano sulla piattaforma e se tutti rispettano le regole. Non altro. Grazie, Calabresi, per la fiducia acquisita".

Cosi il presidente f.f. Nino Spirlì ha commentato gli ultimi dati relativi al piano vaccinale, che vedono la Calabria in miglioramento e non più ultima regione d'Italia. Si spera in un'ulteriore crescita considerando che da domani, lunedi 10 maggio, sarà possibile anche per gli over 50, quindi, fino ai nati nel 1971, accedere alla vaccinazione anti Covid 19.