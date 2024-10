Vaccini, Figliuolo suona la carica: ‘Dobbiamo correre. Idea vaccinare anziani e giovani in parallelo’

Il commissario straordinario Figliuolo suona la carica sul piano vaccinale. Bisogna correre, senza ulteriori indugi, per contrastare l’emergenza pandemica.

“Dobbiamo uscire da questa situazione, anche ieri 469 morti. Dobbiamo venirne fuori. L’età media delle vittime è 80 anni ma ora sta scendendo a 65. Bisogna fare in fretta. Dobbiamo proteggere i più esposti, se non facessimo di tutto per riuscirci saremmo dei criminali”, queste le parole del commissario in un’intervista al quotidiano La Stampa.

Potenza di fuoco sul piano vaccinale

“Riusciremo a centrare a maggio l’obiettivo delle 500 mila somministrazioni al giorno. In questo trimestre l’Europa avrà 50 milioni di dosi in più di Pfizer, che per l’Italia significa quasi 7 milioni. Circa 670 mila conto di averle entro fine mese, altri 2 milioni e 150 mila a maggio e le restanti 4 milioni a giugno. È un carico -sottolinea Figliuolo- che ci permette di tamponare la situazione e le limitazioni sugli altri vaccini e che ci consentirà di avere 17 milioni di dosi a maggio, una potenza di fuoco superiore alle 500 mila somministrazioni al giorno”.

Interessante la dichiarazione del Commissario Figliuolo riguardo la possibilità di procedere prossimamente con una sorta di vaccinazione in parallelo tra anziani e giovani. La priorità però rimane quella di concludere al più presto la fascia degli over 80.