Vaccini, il ministro Speranza: ‘Ottimista per l’estate, richiami a 42 giorni ‘

Il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Che tempo che fa’ per fare il punto della situazione in relazione al piano vaccinale e alle prospettive future.

“Con una media di 310mila vaccini al giorno negli ultimi tre giorni, siamo in crescita. In questo trimestre attendiamo 50 milioni di vaccini e 7,3 milioni di Johnson&Johnson. Sono ottimista per i prossimi mesi. Se riusciremo a vaccinare la maggior parte della popolazione, questa estate ci potremo consentire molte più libertà”, ha spiegato Speranza. Importante novità, i richiami di Pfizer e Moderna saranno a 42 giorni, non più 21 e 28. Questo per ‘recuperare’ tempo e non rimanere senza dosi.

Il ministro della Salute si sofferma anche sulle vicende di AstraZeneca, rassicurando i cittadini. “Caos AstraZeneca ? E’ un vaccino efficace e sicuro. Si sono vaccinati il premier Draghi, il commissario straordinario per l’emergenza Figliuolo, il capo della Protezione civile Curcio, loro sono stati esempi visivi di AstraZeneca che resta un’arma importante di cui disponiamo, è un vaccino che funziona e salva la vita”.