Vaccini a Reggio Calabria, dosi somministrate: la situazione in città. In arrivo AstraZeneca

Procede con regolarità la vaccinazione a Reggio Calabria degli operatori sanitari e di tutte quelle categorie che il Ministero della Salute ha identificato come prioritarie.

Sono tutti i professionisti che “in prima linea” hanno affrontato, spesso a mani nude, la pandemia. Operatori sanitari e sociosanitari primi tra tutti, lavoratori pubblici e privati accreditati che hanno un rischio più elevato al contagio, visto l’ambiente lavorativo in cui operano. Conclusa la vaccinazione di medici, infermieri, personale medico, farmacisti, biologi, informatori scientifici etc si procederà con la conclusione dei residenti ed il personale dei presidi residenziali per anziani e a seguire le persone di età avanzata.

VACCINI A REGGIO CALABRIA, IL PUNTO CON IL DOTT. GIUFFRIDA

“In questi giorni sono in corso le seconde dosi di vaccini alle persone a cui era stata somministrata la prima. Dopo lo stop di qualche giorno a causa del ritardo nelle consegne di Pfizer, abbiamo ripreso il ritmo con regolarità – spiega Sandro Giuffrida il Direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria – Abbiamo raggiunto le 11 mila dosi in totale di cui 7.500 prime dosi e circa 3.500 seconde dosi. Stiamo garantendo le seconde dosi a chi aveva fatto la prima. Al momento abbiamo vaccinato il 90% degli operatori sanitari presenti in provincia ed il 50% delle RSA”.

A Reggio Calabria, così come in gran parte d’Italia (eccetto il Friuli Venezia Giulia in cui si è passati già alla vaccinazione degli anziani) si procede dunque alle seconde dosi degli operatori sanitari e al momento l’Azienda Sanitaria Provinciale è in possesso di un numero di vaccini sufficiente a garantire le seconde dosi. Via Via arriveranno poi gli altri vaccini per le altre categorie.

“La vaccinazione degli ultraottantenni inizierà verso fine mese – assicura il dott. Giuffrida“.

Si andrà avanti dunque ancora per qualche settimana con le seconde dosi e poi si passerà alla vaccinazione degli ultraottantenni.

ASTRAZENECA IN ARRIVO IN CALABRIA MA CON DOSI MINIME

In Italia le prime dosi di vaccino AstraZeneca arriveranno martedì con 249.600 dosi che serviranno, come anticipato da Arcuri, a vaccinare insegnanti, forze armate, forze dell’ordine, lavoratori nei servizi essenziali, il personale e la popolazione nelle carceri, e quello dei luoghi di comunità. AstraZeneca risulta efficace per le persone fino ai 55 anni di età. Prevista dunque una vaccinazione parallela.

“A partire dal 10 febbraio dovrebbero arrivare piccoli quantitativi di AstraZeneca che attualmente viene consigliato alle persone di età inferiore ai 55 anni. In considerazione della disponibilità di questo vaccino, contrariamente a quella che era l’idea iniziale del Governo, adesso si riuscirà ad avviare una campagna parallela in cui oltre alle fasce degli ultraottantenni”.

Sul numero esatto e sulla data ufficiali però non si hanno conferma ufficiali.

“Nel caso in cui dovessero arrivare ci organizzeremo per vaccinare in contemporanea anche le persone più giovani”.

VACCINO MODERNA, IN PROVINCIA SOLO 700 DOSI

Il vaccino Moderna invece è arrivato solo qualche giorno fa e solo al presidio ospedaliero di Melito Porto Salvo.

“Di Moderna è arrivato un quantitativo decisamente esiguo. Per la precisione 700 dosi che sono servite per somministrare il vaccino a 350 persone con la prima e la seconda dose. Non è possibile, lo ricordiamo sempre, somministrare una prima dose di un vaccino e una seconda dose di un’altra azienda e casa farmaceutica. Non abbiamo un calendario delle consegne”.