Vaccini, Calabria ultima? Giuffrida: ‘Reggio 1ᵃ in Italia. Siamo in fondo per un motivo semplice’

Secondo i dati, aggiornati alle 17:13 del 20 gennaio 2021, sono 7.595 le persone vaccinate in Italia (quelle a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino ndr.). I soggetti che, invece, hanno ricevuto solamente la prima dose superano il milione.

La classifica, però, mette in evidenza un divario preoccupante. La Calabria, ancora una volta, si trova in coda con solamente il 52,3% di dosi somministrate (20.553 su 39.280 ricevute). Da cosa dipende questo scompenso? Lo ha illustrato ai microfoni di CityNow, durante la diretta di oggi, il dott. Giuffrida direttore del Dipartimento di Prevenzione ASP di Reggio Calabria.

Un ritardo considerevole se si pensa che, a Reggio Calabria, il Vaccine Day è avvenuto, così come in molte altre città d’Europa, il 27 dicembre 2020.

Ciò che accade a livello regionale, però, non è lo specchio di ciò che invece avviene nelle Aziende Sanitarie Provinciale:

“L’ASP di Reggio Calabria ha il primato delle vaccinazioni Covid in Italia. Il motivo? Aver completato le somministrazioni della prima dose fin qui arrivate. Siamo stati veloci in questa prima fase di vaccinazione ed, in questo momento, abbiamo carenze di vaccini e non di capacità di vaccinare grazie ad un sistema di vaccinazione rapido ed efficiente”.