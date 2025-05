Valditara a Palmi e San Luca: ‘La scuola al centro dello sviluppo del Sud’

“È una terra che amo molto, una terra che ha delle straordinarie potenzialità e una terra che ha bisogno di uno Stato vicino. Noi oggi a San Luca lanceremo la nuova fase, la seconda fase di Agenda Sud, con degli investimenti importanti in molte scuole calabresi a favore dei giovani, per dotarli di libri, tablet, personal computer, per interventi finalizzati alla ristrutturazione delle scuole, aule belle, luminose dove si possa lavorare e studiare bene, per avviare i rapporti con l’estero, inviare i nostri giovani all’estero per avviare nuove modalità didattiche. Insomma una scuola sempre più capace di garantire ad ogni giovane potenzialità e soprattutto la possibilità di realizzare al meglio i propri talenti”.

A dirlo il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che stamani, a Palmi, incontra gli studenti della città e poi si sposta a San Luca all’Istituto Comprensivo “San Luca Bovalino”.

Fondi per mense, palestre e infrastrutture scolastiche

“Una scuola, anche – ha aggiunto – che sappia colmare quei divari che ancora oggi, purtroppo, penalizzano tanti giovani che vivono in realtà meno fortunate. Voglio anche sottolineare che il 67% delle risorse per le mense è stato destinato a scuole del Mezzogiorno, l’investimento nelle palestre, nelle attrezzature sportive è il più alto mai realizzato per la scuola italiana, sfioriamo ormai il miliardo di euro. Investimenti che sono in maggioranza, anche qua, destinati alle regioni del Sud. Voglio anche aggiungere che di queste risorse solo 300 milioni arrivano dal PNRR. Le altre sono risorse nazionali o sono risorse strutturali. E quindi è un’attenzione forte che questo governo e questo ministero vuole dedicare alle scuole del Mezzogiorno, alle scuole della Calabria”.

Fonte: Ansa Calabria