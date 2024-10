Valmontone-Viola, un match imprevedibile per ripartire bene

Trasferta laziale per la Mood Project Reggio Calabria che affronterà nella “Tensostruttura” di Valmontone la Virtus. Nel nostro consueto pre-gara le dichiarazioni dei protagonisti e tutte le informazioni utili per seguire il match. Palla a due alle ore 18:00 di oggi domenica 24 febbraio,

“Sarà una partita difficile sotto vari punti di vista. Mentalmente, non giocando da due settimane, sarà importante capire come i ragazzi reagiranno dopo la sosta. Dal punto di vista tecnico Valmomtome, pur non avendo una classifica brillante, ha costruito una squadra importante con giocatori di categoria. Hanno avuto tanti infortuni nel girone d’andata ma con il recupero di Pierangeli e Grilli sono stati in grando di dare filo da torcere a Caserta e Palestrina e di vincere le ultime due gare casalinghe”.