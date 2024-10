Varapodio, Parroco sotto mira: dopo l’aggressione, auto incendiata

Lo avevano aggredito in chiesa alcune settimane fa e stasera gli hanno incendiato l’auto mentre celebrava messa in chiesa. Persone non identificate, dopo averla cosparsa di liquido infiammabile, hanno dato fuoco all’auto, una Fiat Panda, del parroco di Varapodio, don Giovanni Rigoli.

La vettura, parcheggiata davanti all’oratorio, è andata distrutta. A causa del fumo sprigionatosi dall’incendio si è reso necessario sgombrare l’oratorio, la porta d’ingresso ed una finestra del quale sono rimaste danneggiate.

Le indagini sull’intimidazione, avvenuta nel paese della Città metropolitana di Reggio Calabria, vengono condotte dai carabinieri, che hanno prelevato i video registrati dalle telecamere della videosorveglianza.

In parrocchia, per esprimere vicinanza e solidarietà a don Giovanni Rigoli, è arrivato anche il vescovo della Diocesi di Oppido-Palmi, monsignor Giuseppe Alberti.

