Varapodio canta le sue gemelle

Si è conclusa con una serata da record la seconda tappa del tour “Una Storia Importante”, la prima tournée promozionale di Chiara e Martina Scarpari che, sabato 16 luglio, ha fatto tappa a Varapodio (città natale delle gemelle) facendo registrare un clamoroso successo di pubblico.

Dopo aver calcato palchi prestigiosi in Italia e all’estero, le gemelle calabresi hanno scelto di tornare nella piazza che le ha viste esordire per riabbracciare la propria gente e presentare il loro primo album da protagoniste. Intenso l’abbraccio con il pubblico di casa che ha letteralmente riempito ogni angolo di Piazza Santo Stefano e non ha smesso di applaudire fino al termine del concerto.

Lo spettacolo, organizzato nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria S.S. del Carmelo, ha visto le due giovani artiste ripercorrere i momenti più esaltanti della loro giovane carriera artistica, regalando inediti, grandi successi della musica italiana ed autentiche pietre miliari della canzone internazionale.

Ad introdurre la serata è stato un altro artista varapodiese, il rapper Calabro (Matteo Calderaro), che ha aperto una manifestazione che ha avuto come ospiti anche la showgirl Erica Cunsolo e il cantante Antonio Licari, altro grande talento nato nelle scuderie di Ti Lascio Una Canzone.

Visibilmente emozionate, Chiara e Martina hanno voluto ringraziare il loro pubblico attraverso un messaggio postato sui social network il giorno dopo l’esibizione.

“Abbiamo cantato su molti palchi in giro per l’Europa ma la piazza di Varapodio ci regala ogni volta sensazioni uniche – hanno dichiarato le gemelle. Cantare per il pubblico di casa, per i nostri amici, è sempre un’emozione speciale. Abbiamo sentito l’affetto della nostra gente e i complimenti ricevuti a fine serata sono la prova che il nostro lavoro è motivo di vanto per i nostri concittadini. È uno stimolo a fare sempre meglio”.

Archiviata la tappa di casa, Chiara e Martina saranno a Roma, mercoledì 20 luglio, per un evento speciale organizzato da Rai, Self e Zelda Music e si preparano ad un tour de force che le vedrà protagoniste di molte date in giro per la Calabria ad agosto e settembre. Ma soprattutto, come annunciato in Piazza Santo Stefano, si preparano alla registrazione di un nuovo inedito che entro la fine dell’anno sarà prodotto e distribuito da una delle maggiori etichette della discografia internazionale.