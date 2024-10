Varia di Palmi 2019 ospiterà l’evento musicale PrimarEtnoFest

Sul palco, in piazza primo maggio, si alterneranno grandi nomi della musica popolare: Eugenio Bennato, Cosimo Papandrea e Mario Incudine.

Il PrimarEtnoFest promuove la musica del Sud per i festeggiamenti della Varia Palmi ospiterà il prossimo 24 agosto il PrimarEtnoFest, un importante appuntamento musicale, previsto all’interno del ricco cartellone di eventi della “Varia di Palmi” in programma dal 10 al 25 agosto. Sul palco, in piazza primo maggio, si alterneranno grandi nomi della musica popolare: Eugenio Bennato, Cosimo Papandrea e Mario Incudine.

Il concerto – per la produzione artistica di Natale Princi, e la direzione artistica di Giovanna Scarfò – sarà aperto dal ritmo incalzante de “I Tamburi di Luca Scorziello” che introdurrà i tre attesi ospiti del festival.

Eugenio Bennato, interprete storico del panorama etnico dei sud del mondo, nel 2018 ha festeggiato i vent’anni di Taranta Power, il movimento che, sulla scia di uno straordinario rinnovato interesse del grosso pubblico giovanile per il ritmo della taranta rituale, propone nuove strade di creatività artistica e segna una frattura con il passato modo d’intendere la musica popolare in Italia.

Cosimo Papandrea, polistrumentista, ricercatore e cultore della tradizione popolare calabrese, fondatore e frontman dei Taranta Project, farà ballare il pubblico con i ritmi propri del revival della musica popolare calabrese.

Mario Incudine, poliedrico artista-cantastorie, uno dei personaggi più rappresentativi della nuova world music italiana, sarà tra i protagonisti del PrimarEtnoFest, giunto alla seconda edizione.

Si preannuncia coinvolgente la performance di Luca Scorziello, percussionista e arrangiatore ritmico, che può vantare numerose collaborazioni musicali discografiche e live con gruppi e cantanti nazionali e internazionali.

Le iniziative e gli eventi previsti per la Varia di Palmi 2019 saranno incentrati sulle tradizioni identitarie, in una prospettiva nazionale e internazionale con numerosi incontri, concerti e appuntamenti con prestigiosi ospiti.