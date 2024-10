Varia di Palmi, Ranuccio: ‘Orgogliosi di quanto fatto, registrati numeri da record’

Siamo a Palmi alla vigilia del momento più importante e atteso di questa estate ricchissima di eventi. La Varia di Palmi, patrimonio Unesco, si prepara alla “scasata”, il percorso trionfale dell’enorme carro trasportato dagli ‘mbuttaturi.

Prima della scasata quest’anno in programma alle 18 – ma i tradizionali colpi di cannone iniziali non sono stati puntuali – per le vie principali della città parte il corteo storico: il Sodalizio dei Portatori e le corporazioni di Palmi, gli Artigiani, i Bovari, i Carrettieri, i Contadini e i Marinai, ognuna con un colore diverso, sfilano cantando inni e cori per l’Animella. Tutti i cortei si ricongiungeranno in piazza Primo Maggio, per dirigersi poi verso la casa che in questo giorno speciale ospita l’Animella, quest’anno la giovane Maria Teresa Leva.

Leggi anche

Anche da Palazzo San Nicola, sede del municipio, partirà il gruppo delle tante autorità civili presenti per l’occasione: oltre al sindaco e agli amministratori di Palmi anche i sindaci dei comuni del territorio metropolitano, i rappresentanti della Città Metropolitana e delle città gemellate, della Regione Calabria.

Il sindaco Ranuccio è impegnatissimo nei preparativi dell’incontro e del corteo delle autorità. Commenta così l’attesa del grande evento:

“Oggi la festa della Varia tocca il suo apice, il culmine dopo un mese intenso, pieno di attività importanti sia numericamente che qualitativamente. Più iniziative per ogni serata, tutte di alto profilo: arte, musica, comicità e spettacolo in senso stretto. Siamo davvero orgogliosi di quanto fatto e di quanto messo in campo, e a dimostrazione di ciò abbiamo registrato numeri da record“.

È soddisfatto Ranuccio, e ci tiene a ringraziare tutti i “colleghi”, le autorità, presenti e chi ha supportato la realizzazione di tutto questo:

“Probabilmente mai abbiamo avuto un’estate così piena a Palmi, e questo è stato possibile anche grazie al contributo straordinario della Città Metropolitana, degli sponsor privati e, si spera presto, anche quello della Regione Calabria”.

Siamo alla vigilia, dicevamo, del momento più importante della Varia, e dalle parole del sindaco traspare quanto quest’evento sia profondamente sentito in città:

“Oggi è il giorno più importante, il giorno dell’orgoglio palmese, il giorno della scasata. Tra poche ore partirà il glorioso carro trionfale con al vertice il Padreterno e l’Animella che benediranno l’intera popolazione. Che mi piace definire come un popolo che corre verso un’ambizione: di “arrivare al cielo”, di andare oltre questa realtà”.

Perché tra cultura popolare e religione, la Varia è un evento inscindibilmente legato al territorio:

“Dal 1550 che va avanti questa importante tradizione che ha delle profonde radici mariane, cristiano-cattoliche, e da li è nata questa straordinaria manifestazione. Che è si un mix di folclore, fede, religione, ma che evolvendosi negli anni ha significato un’occasione di crescita importante non soltanto per il territorio palmese ma anche per tutto il territorio calabrese”.

Conferma l’entusiasmo e la soddisfazione anche l’assessore Magazzù, che commenta così ai nostri microfoni:

“Abbiamo avuto presenze continue dal 22 di luglio ad oggi, abbiamo avuto artisti del calibro di Tony Hadley e stasera avremo la Bertè, e abbiamo lovuto premiare il territorio organizzando gli spettacoli in diverse location, senza concentrare tutto in piazza Primo Maggio. Questo ha comportato un grosso incremento dell’economia”.

Leggi anche

Conclude Magazzù:

“A breve avremo il “clou”, la tradizionale scasata. È il momento in cui tutta la cittadinanza si unisce, perché la Varia è questo collante che unisce verso la scasata, un percorso su un’unica linea – quella che gli ‘mbuttaturi seguono trasportando il carro – che è la stessa dell’amministrazione palmese verso l’incremento e lo sviluppo di questo territorio”.

Presente, tra gli altri, anche il consigliere regionale Domenico Giannetta, che commenta così i momenti finali dell’estate palmese: