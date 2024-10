Varia di Palmi 2023, Magazzù: ‘Pronti per la scasata. Presenze oltre ogni aspettativa’

In questo mese di festeggiamenti, Palmi è divenuta un vero e proprio punto di riferimento. Adesso cresce il fermento per l'imperdibile appuntamento di domenica

Nelle ore che precedono la “scasata”, a Palmi si lavora a pieno ritmo la perfetta riuscita della processione della Varia 2023. L’assessore comunale Giuseppe Magazzù ha illustrato, ai microfoni di CityNow, quali sono le attività in corso ed in che modo il Comune in provincia di Reggio Calabria si appresta ad accogliere quello che, secondo i calcoli, dovrebbe essere un vero e proprio bagno di folla.

“Nelle scorse edizioni – ha raccontato l’assessore comunale – si è superata la soglia delle 150 mila presenze. Per questa edizione siamo ancora più fiduciosi perché il mese che ha accompagnato l’evento Varia, quindi dal 22 luglio ad oggi, ha reso Palmi un vero e proprio punto di riferimento per la vita mondana”.

Il bilancio dell’organizzazione dell’edizione 2023, dunque, è davvero positivo.

“Abbiamo avuto una ricaduta economica enorme, oltre ogni più rosea aspettativa – ha aggiunto Magazzù. In città, adesso, c’è grande fermento per la parte organizzativa e religiosa dell’evento”.

Da una parte, infatti, gli addetti ai lavori si stanno occupando di allestire il palco sul quale si esibirà Loredana Bertè. Allo stesso tempo sono in corso degli interventi anche sul corso Garibaldi, che sarà quello interessato dal percorso del carro che si concluderà in piazza Primo Maggio. Dall’altra parte si sta procedendo a completare la costruzione del carro con la parte in cartapesta e gli elementi lavorativi, mentre i figuranti, gli apostoli, gli angioletti, l’animella e il padreterno stanno seguendo tutto il cerimoniale.

“Stiamo installando anche delle tribune – ha detto ancora Magazzù – per dare la possibilità di osservare la Varia da una posizione privilegiata. Ed è stata predisposta anche un’area interamente dedicata alle persone con disabilità, anziani e donne in gravidanza per offrire maggiori comfort ai soggetti con difficoltà motorie. Insomma la città si sta attrezzando per il meglio”.

Oggi alle ore 17:00 ci sarà la processione del quadro della Madonna della Lettera e del Sacro capello, che partirà dalla chiesa di Maria SS. del Soccorso fino al Duomo di Palmi.