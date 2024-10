Vax Day, i chiarimenti del GOM di Reggio Calabria

Le persone non prenotate non saranno vaccinate. La nota di precisazioni del GOM di Reggio Calabria sui Vax Day

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria intende chiarire che il Vax Day dei giorni 24 e 25 aprile riguarda un aumento dei posti disponibili per la prenotazione delle vaccinazioni sulla piattaforma informatica di Poste. Pertanto, al fine di non creare assembramenti e confusione presso il Centro Vaccinale del G.O.M., si prega di non presentarsi al centro senza prenotazione.

Le persone non prenotate non saranno vaccinate.

Si rammenta che il Centro osserva i seguenti orari: 8.00 14.00 – 15.00 19.00.