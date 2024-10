Veglione di Ferragosto, Zio Fedele al fianco dell’Hospice

Più di una volta il bistrot di Via Zaleuco ha dimostrato di essere in prima linea per quanto riguarda il lato ‘solidale’ di Reggio Calabria.

Dopo aver sposato il progetto di prevenzione del tumore al seno, Zio Fedele torna ad affrontare uno dei temi caldi della città: Hospice Via delle Stelle.

QUANDO

In queste ore cresce l’attesa per il ‘Veglione di Ferragosto‘ organizzato dallo Zio. L’appuntamento è per mercoledì 14 agosto a partire dalle 21:30.

Il nuovo evento pensato dalla Zaminga Family prevede, oltre alla vendita di magliette il cui ricavato andrà all’Hospice, un concerto tributo a Fabrizio De Andrè. Protagonisti della serata un collaudato trio basso, chitarra e cori che ha già scaldato diverse serate delle estati reggine.

Si tratta di:

Emanuele Currò , voce di una delle più rappresentative tribute-band calabresi;

, voce di una delle più rappresentative tribute-band calabresi; Fabio Moragas , chitarrista di talento indiscusso impegnato in diversi progetti musicali tra cui i Mattanza;

, chitarrista di talento indiscusso impegnato in diversi progetti musicali tra cui i Mattanza; Alessia Genua, cantante e attrice di livello ormai nazionale.

Un mix di stili e influenze diverse che rilegge De Andrè in una chiave più intimistica rispetto alle classiche tribute band, rimanendo comunque fedele allo stile trascinante e irriverente del cantautore.

Un’emozionante tributo a De André associato ad un impegno sociale che vedrà Zio Fedele in prima linea per la raccolta fondi pro Hospice. Per l’occasione anche lo staff dello Zio indosserà la maglietta di Via delle Stelle.

LE CENE DELLO ZIO

Gli eventi del bistrot di via Zaleuco sono accompagnati dalle prelibatezze dello zio. Tra gustosissimi panini di mare (10 diverse tipologie), coppo di pesce, tagliate di carne, hamburger, pizze stirate e gustosi fritti, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Tra cocktail, preparati a regola d’arte e gustosissimi dessert è impossibile non trovare ciò che fa al caso vostro.

Sarà un’estate magica, l’estate dello Zio, quella bella, quella tra amici.

INFO & PRENOTAZIONI

3393149207