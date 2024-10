Zio Fedele sposa il progetto di prevenzione del tumore al seno

Un appuntamento dedicato al ricordo di una donna che ha permesso di plasmare l'anima di Zio Fedele. L'aperitivo è gratuito per tutte le donne

Un tema più che mai attuale, che non smette purtroppo di mietere vittime nonostante l’informazione ed i continui passi avanti della ricerca. L’argomento che oggi vogliamo trattare, e che presto verrà presentato da Zio Fedele, è quello della prevenzione del tumore al seno.

Un appuntamento dedicato al ricordo di una donna che ha permesso di plasmare l’anima di Zio Fedele. Una figura che ancora oggi dà forza e coraggio all’intero staff, sempre più protagonista nelle iniziative culturali e sociali del territorio reggino.

Negli ultimi decenni si è registrato un costante aumento della diagnosi del tumore al seno, in compenso però si è ridotto il tasso di mortalità. L’obiettivo della prevenzione è proprio questo, accompagnare le donne in un percorso purtroppo non semplice. Una diagnosi precoce permette di identificare il tumore ai primi stadi di sviluppo della malattia, quando il trattamento ha maggiori probabilità di essere efficace e meno invasivo.

“Anche quest’anno abbiamo scelto di stare accanto alle donne. Grazie ad un contributo erogato da una prestigiosa Fondazione, riusciremo ad erogare prestazioni mediche e psicologiche gratuite”.

Sono queste le dichiarazioni di Alberto Polito del PuntoPsi di Reggio Calabria che presenta ai cittadini il progetto di prevenzione “HumanItalia“.

QUANDO

L’appuntamento presso il bistrot di via Zaleuco è previsto per giovedì 13 giugno alle ore 18:30.

Zio Fedele vi invita a consumare insieme un aperitivo per prevenire. L’iniziativa vuole sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e dei controlli periodici. La diagnosi precoce, infatti, rimane la strategia più efficace per battere sul tempo questo tumore, che può essere guarito in un numero sempre maggiore di casi.

Il progetto verrà presentato da PuntoPsi, una realtà reggina nel 2014, da sempre impegnata nel sociale al fine di promuovere l’accesso ai servizi di salute mentale di tutti i cittadini nonché di incoraggiare processi educativi e di inclusione sociale e benessere della persona a 360°.

“E’ il terzo anno consecutivo che PuntoPsi organizza questo evento di prevenzione del tumore al seno – Alberto Polito racconta – Ci occupiamo anche di donne straniere che non hanno accesso ad alcun tipo di controlli, ma non escludiamo nessuno. Cerchiamo di affrontare in modo ‘leggero’ una tematica importante”.

Durante l’incontro, le partecipanti riceveranno dei volantini multilingue in cui vengono spiegati i consigli fondamentali per una prima autodiagnosi.

Perché Zio Fedele non è un bar, non è un ristorante, non è un pub, ma un’emozione.

MAGGIORI INFORMAZIONI

L’aperitivo è gratuito per tutte le donne su prenotazione, quest’ultima è fondamentale a causa del numero limitato dei posti.

Per maggiori informazioni per i servizi di prevenzione è possibile contattare il numero 3477390779 o inviare una mail a info@puntopsi.it.

Per le prenotazioni all’evento chiamare il numero: 3393149207.