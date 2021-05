Veicoli a metano: la Calabria non eccelle ed è molto sotto la media nazionale

In Calabria i veicoli a metano sono lo 0,5% dell'intero parco circolante. È quanto rende noto Assogasmetano, associazione nazionale imprese distributrici metano autotrazione.

La quota calabrese è molto più bassa rispetto alla media nazionale che è del 2,1%. All'interno della regione, su scala provinciale, è Cosenza a detenere la maggior quota percentuale di veicoli a metano (0,6%) sul totale del parco circolante. Nella graduatoria delle province calabresi, a Cosenza seguono Reggio Calabria e Catanzaro a pari merito (0,4%), poi Crotone (0,3%) e, infine, Vibo Valentia (0,2%).

"Oggi il metano per autotrazione - sostiene Flavio Merigo, presidente di Assogasmetano - è una realtà ampiamente diffusa nel nostro Paese, con una rete di distributori che vanta circa 1.500 punti, se si considerano il metano gassoso (Cng) e il metano liquido (Lng). Proprio per questo si dovrebbe puntare con decisione su questo carburante ecologico ed economico, sostenendo anche lo sviluppo del biometano il cui utilizzo consente di muoversi a impatto ambientale zero e incentivare le soluzioni retrofit per veicoli commerciali leggeri e pesanti".

"Ciò - sostiene ancora Merigo - porterebbe ulteriori benefici positivi in termini di riduzione delle emissioni e contribuirebbe allo sviluppo di un settore industriale che già oggi è leader per esportazioni e nel quale siamo all'avanguardia nel mondo".