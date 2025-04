Autostrada A2: veicolo in fiamme, strada chiusa a Bagnara Calabra

Al momento non è noto quando la circolazione potrà riprendere regolarmente. Gli automobilisti sono invitati a seguire le indicazioni fornite sul posto e a valutare percorsi alternativi per evitare rallentamenti

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” è bloccata la carreggiata in direzione Fisciano, al km 414,000, a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, a causa di un veicolo in fiamme all’interno della galleria Vardaru.

Interventi sul posto

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Presenti anche le squadre Anas, impegnate nella gestione della viabilità, e le Forze dell’Ordine, che stanno coordinando il traffico e garantendo l’ordine pubblico.

Aggiornamenti sulla viabilità

La carreggiata rimane momentaneamente chiusa in direzione Fisciano. Al momento non è noto quando la circolazione potrà riprendere regolarmente. Gli automobilisti sono invitati a seguire le indicazioni fornite sul posto e a valutare percorsi alternativi per evitare rallentamenti.

Raccomandazioni per gli automobilisti

Si raccomanda a chi è in viaggio di prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea, di informarsi tramite i canali ufficiali sulla situazione in tempo reale e di evitare la zona fino a quando la viabilità non sarà ripristinata in sicurezza.

Le operazioni di messa in sicurezza e di gestione del traffico sono in corso. Le autorità competenti stanno lavorando per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.