Vela d’altura del tirreno meridionale fa tappa a Reggio. La prima classifica

Il diciassettesimo campionato di vela d’altura del tirreno meridionale ha fatto tappa a Tropea e ha consegnato il Trofeo Marina Yacht, per poi proseguire verso Reggio Calabria per le prove della decima edizione della Beneteau Cup – Palio di San Giorgio e il Memorial Pino Iero previsto per il 25 aprile. Lega Navale di Palmi, Windsurf dello Stretto e la Lega Navale di Reggio gli organizzatori, poi Yachting Club Reggio Calabria, Circolo Velico Santa Venere di Vibo V., Circolo Velico Lampetia di Cetraro.

Ventisei in tutto le barche iscritte al campionato alle quali si sono aggiunte altre provenienti anche dalla vicina Sicilia per il trofeo dello Stretto che prende il nome di Beneteau Cup dal main sponsor Spartivento e che omaggia la città nel nome del suo Santo patrono nei giorni della festa.

La classifica del 23 aprile

*Crociera Regata*

Maria x100

Sekeles

Essenza

*Gran Crociera*

Ariel

First Lady

Katchupichu

*Vele bianche*

EvaI

Follow me

Speciale *Beneteau*

Geisha

Mascalzone siculo

First Lady

“Il Palio di San Giorgio rappresenta oramai una tradizione storica per la vela d’altura a Reggio Calabria – dice Stefano Pizzi, CEO della Spartivento e presidente del Reggio Calabria Yachting Club – e siamo davvero contenti che per questa decima edizione ci sia una così nutrita partecipazione di imbarcazioni. Un appuntamento, – conclude Stefano Pizzi – che si potrà godere dal Chilometro più bello d’Italia , proscenio ideale per una regata che nel rendere onore al Santo patrono della città ambisce da sempre a divulgare la cultura del mare e della navigazione da diporto”.