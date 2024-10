“Vela d’Argento 2017”, si inizia con la premiazione, a Cetraro, di Biagio Izzo

È Marco Masini, il vincitore del premio alla carriera “Vela del Mediterraneo 2017”. Il noto cantautore italiano sarà premiato domani, 25 agosto, durante la serata conclusiva della due giorni cetrarese della kermesse “Vela d’Argento 2017”, giunta alla sua terza edizione.

È tutto pronto, dunque, per le due serate, oggi e domani, a ingresso gratuito, nel suggestivo centro di Cetraro, il palco sarà allestito intorno alla vasca di Nettuno, simbolo della cittadina tirrenica. Moda, musica, divertimento, uno spazio dedicato all’informazione e alla riflessione grazie ai vari premi assegnati a giornalisti di fama internazionale e uno all’imprenditoria che da locale diventa glocal, grazie alla lungimiranza degli investimenti.

Questa serata sarà dedicata alla moda, per ricordare i fasti di Moda Mare, manifestazione che si appresta a festeggiare i suoi primi venti anni di vita, nel 2018, anno in cui si prevede un ritorno in grande stile con tre serate e una serie di novità, come già annunciato dal direttore artistico Francesco Occhiuzzi.

I premiati di questa prima serata saranno:

Biagio Izzo, famoso comico napoletano, quest’anno in tournée in Calabria con lo spettacolo: “È tutto un recito”, cui andrà il premio speciale “Vela d’Argento 2017” alla carriera.

Amedeo Ricucci, per la sezione Giornalismo.

Arnaldo Caruso, per la sezione Medicina e Ricerca.

Caterina Caruso, per la sezione Arte e Creatività.

Infine il premio speciale “Grandi eventi” sarà consegnato a Sergio Gimigliano, direttore artistico, cuore e mente, del più che famoso “Peperoncino Jazz Festival”.

Durante la serata si potrà assistere alla sfilata di moda, con abiti creati, con i tessuti dell’azienda Celestino, dallo stilista calabrese di chiara fama, Claudio Greco

Il 25 gran finale, con la serata dedicata alla musica leggera. Saranno premiati:

Marco Masini, cantautore, vincitore del Festival di Sanremo nel 2004 con il brano, “L’uomo al volante”, autore di numerose hit internazionali, da Disperato a Ti innamorerai e Malinconoia. Nel 2017 sale di nuovo sul palco dell’Ariston, nell’edizione di Sanremo 2017, cantando il brano “Spostato di un secondo”. Uomo carismatico, autore di testi che hanno lasciato il segno, dalla ferrea volontà. A lui andrà il premio speciale “Vela del Mediterraneo 2017” alla carriera.

Pasquale Guaglianone, premio sezione Calabresi nel Mondo.

Mauro Nicastri, per la sezione Pubblica Amministrazione.

Domenico Monardo, per la sezione imprenditoria.

Nel corso della serata si esibiranno gruppi di musica emergente e ci sarà un omaggio alla cantante italo – francese, di origini calabresi, Dalida.

Voluto dall’amministrazione comunale di Cetraro, dal sindaco Angelo Aita e dell’assessore alla cultura Fabio Angilica, in collaborazione con la locale ProLoco, patrocinato dalla Regione Calabria, inserito negli eventi che compongono la seconda parte della settimana della cultura benedettina, il Premio VELA D’ARGENTO, che poco alla volta era stato inserito nelle varie edizioni di Moda Mare, oggi rappresenta una riuscita manifestazione a sé stante.

Un vero e proprio talk-show, condotto con la consueta maestria da Francesco Occhiuzzi, direttore artistico e patron della manifestazione, che rende omaggio a personaggi calabresi che hanno avuto successo in Italia e nel mondo. La regia TV sarà curata, come sempre, da Fabrizio Avolio.

I premi sono stati realizzati dall’orafo calabrese Santo Naccarato

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con inizio alle 21.30.