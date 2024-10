Lo spettacolo della grande vela passa da Reggio Calabria

La Rolex Middle Sea Race ha preso il via

Ha preso il via la Rolex Middle Sea Race, organizzata dal Royal Malta Yacht Club. La quarantunesima edizione della storica regata, che prenderà il via da LaValletta, Malta, segna ufficialmente la ripresa delle grandi manifestazioni internazionali di vela.

Il primo scaglione delle 57 imbarcazioni iscritte alla regata, di cui 11 italiane, è partita alle 11.00 locali (9.00 UTC), l’ultimo a prendere il via sarà quello dei multiscafi, tra cui Maserati Multi 70 dello skipper Giovanni Soldini.

Il percorso della regata parte da LaValletta, a Malta: lungo circa 608 miglia, è un giro antiorario della Sicilia, che passa dallo stretto di Messina e a nord di Stromboli, a ovest di Favignana e Pantelleria e a sud di Lampedusa, prima di ritornare al traguardo a La Valletta.

Nello stretto di Messina la regata con in testa i più veloci trimarani faranno la loro apparizione domenica, per continuare tutta la giornata con le barche più lente. Le previsioni sono di vento leggero da nord ovest e vedranno passare le barche sulla costa Calabria in andatura di bolina e sfiorare le nostre coste. Sarà possibile godersi lo spettacolo dal lungomare di Reggio e vederle sfilare da Cannitello prima del lungo bordo fino a Stromboli.