“Una vela senza esclusi”: splendida perfomance del giovane velista calabrese Gulino

Si e’ tenuta a Palermo da 31/03 al 03/04 l’ennesima edizione di Una Vela Senza Esclusi, tappa Campionato Interzionale Sicilia-Calabria. Varie i circoli presenti sia del Nord che del Sud. Le barche coinvolte erano ben 12 di cui 3 equipaggi singoli e 9 doppi.

Il primo giorno di regata sono state disputate 2 prove con condizioni meteo non facilissime (vento medio sui 17 kn con raffiche arrivate anche a 25) nonostante cio’ gli atleti, coraggiosi, fanno il loro lavoro, nella prima prova il nostro Vincenzo Gulino chiude con un bellissimo primo posto in generale, mentre nella seconda prova chiude 5 in generalegenerale, ma secondo in singolo per aver imbarcato un bel po’ d’acqua in seguito a una forte raffica di venti, infatti la prova viene chiusa in anticipo alla prima poppa. Sabato viene tutto annullato causa condizioni meteo impossibili. Domenica, invece, subito in acqua per disputare due prove nelle quali Vincenzo conquista due primi posti con molto distacco, portando a casa il primato in classifica. Tutto questo servira’ come esperienza per le prossime regate e anche per aumentare l’autostima e il suo stato d’animo in vista del Campionato Nazionale a Oristano (Sardegna), il Cico a Gaeta e il Campionato Mondiale in Giappone.