Mimmo Cavallaro in concerto al lido ‘Il Veliero San Lorenzo’: le info sull’evento

Il Veliero San Lorenzo ha deciso di salutare l'estate con uno speciale evento. Gruppi folk locali si alterneranno, in spiaggia, alla tarantella di Mimmo Cavallaro

Anche quest’anno il lido Il Veliero San Lorenzo vanta una stagione estiva di grandi successi. E, per questo motivo, la direzione ha deciso di salutare l’estate con un evento fuori dai soliti canoni. Un vero e proprio party in spiaggia che vedrà protagonista la musica locale.

TARANTELLE & MUSICA FOLK

Nel bellissimo stabilimento balneare della costa jonica è tutto pronto per il live di Mimmo Cavallaro. Il cantante reggino che con le sue tarantelle ha conquistato tutta la regione è pronto ad esibirsi nel bellissimo palcoscenico del lido ‘Il Veliero San Lorenzo’.

Il grande concerto in spiaggia vedrà però l’alternarsi del grande big della musica etnica calabrese a diversi gruppi folk della provincia reggina che, a partire dalle ore 18:00, ed anche successivamente all’esibizione di Cavallaro, faranno cantare e ballare gli avventori del lido.

I Peddaroti di Pellaro e ‘La Ginestra‘ di Cataforio sono gli artisti scelti per l’evento che, nei diversi anni di carriera sono riusciti a conquistare un pubblico sempre crescente.

QUANDO

L’appuntamento è per venerdì 30 agosto. L’ingresso è gratuito. La presentazione della serata e dei vari artisti è affidata ad Alvin Tripodi. Il presentatore si occuperà anche di animare la vostra permanenza al lido fino a tarda notte. Pronti a cantare e danzare sotto le stelle e con l’inebriante profumo del mare a pochi passi da voi?

Per l’occasione, lo stabilimento balneare metterà a disposizione degli avventori le sue due aree food e la spiaggia adiacente. Le aree ristorazione saranno riservate ai clienti che desiderano provare le pietanze del ristorante ‘Il Veliero San Lorenzo’ che, per la serata, prevede un menù fisso. In spiaggia verrà servito invece il caratteristico panino con salsiccia, una tradizione che conquista sempre le gole dei reggini.

INFO & PRENOTAZIONI

Bar, ristorante, pizzeria con forno a legna, music dance, animazione per bambini sono i servizi che hanno decretato il successo del lido e di cui potrete usufruire fino a fine stagione. I servizi de Il Veliero sono pensati su misura degli avventori che hanno trovato a Marina di San Lorenzo un nuovo ‘posto del cuore’. Via degli Aranci S.S. 106 San Lorenzo Marina RC

3511735725

Facebook