Venerdì “ImprediReggioCalabria” presenta “Mediterraneo culla di nuove imprese”

Nel Salone degli Industriali reggini andrà in scena un nuovo appuntamento del laboratorio di startup coordinato dal Gruppo Giovani Imprenditori. L’evento avrà inizio alle ore 14.45 Si svolgerà venerdì 26 settembre 2014 con inizio alle ore 14.45 nel Salone di Confindustria Reggio Calabria (via del Torrione, 96), il laboratorio di startup “ImprendiReggioCalabria” sul tema Mediterraneo culla di nuove imprese.L’evento è parte integrante di uno specifico programma di lavoro portato avanti dal Gruppo Giovani Imprenditori, guidato da Angelo Marra, che ha come obiettivo lo sviluppo di una vera e propria rete per la diffusione di nuove proposte imprenditoriali e il confronto fra le diverse esperienze già in atto.La giornata sarà aperta dai saluti del presidente di Confindustria Reggio Calabria, Andrea Cuzzocrea, del presidente di Piccola Industria Reggio Calabria, Filippo Arecchi, e del presidente Gruppo Giovani Imprenditori ANCE, Antonino Foti. I lavori saranno coordinati dal presidente Marra, che esporrà anche i numeri dello sportello “ImprendiReggioCalabria”.L’evento proseguirà con spazi dedicati al BarCamp e a testimonianze dirette di giovani che fanno impresa. Nella seconda parte saranno protagonisti, nell’ambito di un focus e di due distinte tavole rotonde, docenti universitari, professionisti, esperti del settore bancario e imprenditori. Interverrà, fra gli altri, anche il docente della “Mediterranea”, Domenico Nicolò, che ha fornito un importante contributo, sotto il profilo scientifico, per la nascita e lo sviluppo di “ImprendiReggioCalabria”.In chiusura previsto un approfondimento sul tema “Visioni future: Idee per supportare i processi di innovazione”, a cura di Angelo Marra, Giuseppe Oppedisano e Cosmano Lombardo. on line