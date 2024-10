Il “Vento dei Sette Regni” soffia su Reggio. Il Castello Aragonese cambia volto con Game of Thrones – FOTO

La principale fortificazione della città è stata sicuramente il luogo adatto ad ospitare l’evento che rimanda al continente di Westeros e tutti i magnifici luoghi ideati dal genio di George Martin.

Le installazioni, i giochi e le attività a tema continuano anche nel pomeriggio di oggi con arti marziali europee e scherma medievale, l’esposizione della Sala delle torture, performance di disegno a tema Game of Thrones e giochi di ruolo e da tavolo che i reggini hanno particolarmente amato.

Ad attendervi poi, nella sala principale dell’evento il maestoso Trono di Spade, dove numerosi reggini hanno avuto la possibilità di scattare foto ricordo da conservare e ammirare nel tempo.

Il biglietto d’ingresso costa 5,00 € per gli adulti. Biglietto ridotto di 3,00 € per i minori fino a 6 anni.

Tutti i visitatori che parteciperanno all’evento indossando un cosplay ispirato a Game of Thrones o ad un qualsiasi film/fumetto/videogioco fantasy medievale oppure ancora indossando un abito di rievocazione storica pagheranno soltanto 3,00 €, indipendentemente dalla loro età.

Siete pronti a farvi travolgere dal vento dei Sette Regni?

Foto a cura di Federica Geria