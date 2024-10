Chi era veramente Sergio Marchionne? A Gioiosa l’incontro sulla storia dell’uomo che salvò la FIAT

Luca Ponzi (Capo Redattore RAI Calabria) è l’Autore di questo importante libro che racconta la storia di un grande manager (amato e odiato) edito da RUBBETTINO. L’importante evento Culturale organizzato e curato dal Club per l’UNESCO di Gioiosa Jonica in collaborazione con la Casa Editrice RUBBETTINO, sarà ospitato nelle eleganti sale dello storico Palazzo “Amaduri” nel Centro Storico di Gioiosa Jonica sabato 13 ottobre ore 17:15, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Gioiosa Jonica.

Chi era veramente Sergio Marchionne? Un manager visionario al pari dei più grandi, quali Steve Jobs, Bill Gates e Jeff Bezos, capace di affrontare il presente sognando il futuro oppure il duro che non esitava a scontrarsi con i sindacalisti della Fiom e a sbattere la porta e uscire da Confindustria. Marchionne il giocatore che riuscì a salvare la Fiat quando, sono parole sue, era “tecnicamente fallita”, ma anche a giocare d’azzardo (o d’astuzia) con General Motors, passando in una notte di San Valentino da predatore a preda, fino alla conquista, per nessuno immaginabile, di Chrysler.

Come per Valletta, il papà della 500, anche Marchionne ha segnato la storia della Fiat e del mondo automobilistico. Ma mentre il primo aveva spinto sulla motorizzazione di massa, facendo di Torino la capitale dell’auto, il manager italo-canadese ha scommesso sulla globalizzazione, convincendo a parlare inglese tutta l’azienda, nel frattempo divenuta FCA. Un manager duro, esigente, ma anche un uomo capace di slanci emotivi improvvisi, come raccontano i tanti episodi riportati in questo libro.