Verdiana Saporito ancora con la Volley Reghion

Verdiana Saporito giocherà ancora con la Volley Reghion. Per la giocatrice, classe ’93, sarà la terza stagione consecutiva tra le fila della società del patron Rappoccio. La Saporito vanta due promozioni in B1, prima con il Volley Santa Teresa e quella recente con la Volley Reghion, e due Coppa Sicilia, alzate al cielo con la Team Volley Messina. Compagne, staff tecnico e societario e simpatizzanti sono pronti a riabbracciarla dentro e fuori il parquet, anche per la sua simpatica “vocina” ormai divenuta proverbiale nell’ambiente bianco-blu. “Sono felice di restare alla Volley Reghion. Sono una persona che dà sempre fiducia ai progetti in cui crede. Ritroverò alcune mie compagne dello scorso anno e la cosa non può che rendermi felice. L’idea di giocare una categoria superiore mi sprona sicuramente a fare meglio e ad essere più competitivi. Non vedo l’ora di iniziare e di mettermi al servizio della mia squadra. Sono sicura che disputeremo un ottimo campionato“.