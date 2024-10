“Vero o falso. Il valore dell’originale, lo stile dell’imitazione” a Reggio Calabria

di Daniela Bonanno Conti – Fino al 06 Agosto 2017 a Reggio di Calabria presso il Museo Archeologico Nazionale, si svolge la mostra dal titolo: “Vero o falso. Il valore dell’originale, lo stile dell’imitazione”. La mostra è a cura di Carmelo Malacrino e Patrizia Marra con la collaborazione di Alessia Chillemi, Damiano Pisarra e Erica Zampino. La rassegna è realizzata grazie al prezioso contributo di MiBACT. In mostra, possiamo ammirare oggetti antichi e manufatti che sono stati realizzati in epoca moderna, facenti parte delle collezioni del Museo conservate negli appositi depositi. In questa particolare occasione, si vuole far riflettere il visitatore sull’importanza delle opere originali, sul valore della produzione di copie e sulla conseguente realizzazione di falsi partendo dall’antichità fino ad arrivare ai giorni nostri. Non ultimo, si fa riflettere anche sull’importanza del reperto arte che deve essere tutelato e preservato poiché patrimonio di tutti noi. La mostra tende ad invitare il visitatore a cimentarsi nel gioco e provare a identificare gli oggetti autentici e smascherare quelli prodotti in età moderna. Per ulteriori informazioni in merito alla mostra, possiamo chiamare il seguente numero: 0965 812255 o mandare una e-mail al seguente indirizzo: info: man-rc@beniculturali.it.