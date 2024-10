V. Verona, Fresco: ‘Con Gravina c’è il confronto, le prime tre saliranno. Gli scenari’

La curiosa storia della V. Verona che ha in Luigi Fresco il suo presidente, ma anche il suo allenatore. Si è espresso a TMW Radio su quanto potrà accadere in serie C nell’immediato futuro, scenari, promozioni e play off: “Alla fine secondo me cambierà poco. Ghirelli giustamente aveva seguito il volere dell’assemblea e succederà comunque che le prime tre saliranno e che la quarta sarà con merito sportivo o playoff, la prima soluzione se non riescono con i tempi. Gravina dice di provare a ripartire, se non ce la facciamo allora playoff e playout, altrimenti classifica cristallizzata: lui è una persona con cui puoi parlarci e confrontarti.

Playoff? Sono ventisette squadre. Chi non si sente in possibilità di rispettare il protocollo rinuncia, senza essere penalizzato. Rimangono otto squadre? Quelle le giocano. Sono playoff facoltativi, tra virgolette. Col cataclisma che è capitato ci sta di fare così”.