Verso Matera-Reggina, il probabile undici lucano: Auteri in emergenza assoluta

Non è un periodo felicissimo per il Matera di Gaetano Auteri. La compagine lucana, infatti, è reduce da un periodo non brillantissimo a livello di risultati. Domani sera gli azzurri ospiteranno la Reggina – reduce, invece, due due vittorie consecutive – senza poter contare su ben otto giocatori, fermati da infortuni e squalifiche.

L’arrivo, via Ternana, dell’ex Fondi Tiscione ha rasserenato leggermente gli animi in Basilicata, a maggior ragione dopo il ko patito a Cosenza sette giorni fa. Le assenze, comunque, sembrerebbero costringere Auteri a trasformare il comunque atipico 3-5-2 visto al Marulla in un più offensivo 3-4-3.

Davanti al portiere Golubovic, il terzetto difensivo – le cui scelte sono praticamente obbligate – sarà composto da De Franco, Gigli e Sernicola, in rete nella sfida d’andata. Poca discrezionalità anche riguardo il centrocampo: sugli esterni agiranno l’ex Foggia Angelo e Casoli, con Maimone e De Falco centrali. Abbondanza, invece, in avanti: il tridente dovrebbe esser composto da Dugandzic al centro, con Sartore e Tiscione ai suoi lati. Scalpitano, comunque, sia Giovinco che Di Livio.

PROBABILE FORMAZIONE MATERA (3-4-3): Golubovic; De Franco, Gigli, Sernicola; Angelo, Maimone, De Falco, Casoli; Sartore, Dugandzic, Tiscione. Allenatore: Auteri

A disposizione: Tonti, Mittica, Di Sabatino, Taccogna, Di Livio, Giovinco, Battista, Dammacco.

Squalificati: Urso

Infortunati: Strambelli, Stendardo, Scognamillo, Maciucca, Mattera, Salandria, Buschiazzo.

Ballottaggi: Dugandzic 60% – Giovinco 40%, Tiscione 50% – Di Livio 25% – Battista 25%

m.o.