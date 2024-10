Verso Reggina-Fondi, svelato il nuovo tecnico dei laziali

Così come successo in occasione della gara d’andata, decisa da una rete di Roberto Marino, anche la sfida del girone di ritorno fra Fondi e Reggina vedrà i rossoblù presentarsi in campo con un nuovo tecnico. In settembre, nella settimana che precedette il match contro gli amaranto, il Racing esonerò Giannini, affidando l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Mattei. Che, malgrado alcune iniziali difficoltà, riuscì a far risalire a Corvia e compagni.

Nell’ultimo periodo, tuttavia, una serie di risultati negativi ha riportato i laziali in zona play-out, spingendo il patron della società, Antonio Pezone, ad un nuovo ribaltone. A Reggio Calabria, dunque, a sedersi sulla panchina del Fondi sarà Stefano Sanderra, mister con un passato importante nella vicina Latina dove fu soprannominato “Mister Leggenda” per i risultati raggiunti con la compagine nerazzurra, la cui tifoseria risulta peraltro in ottimi rapporti con quella reggina.

m.o.