Verso Reggina-Monopoli: il gabbiano sull’altalena. Ma sogna i playoff

Una squadra imprevedibile, capace – in appena otto giorni – di rifilare cinque reti al Catania e prenderne tre, senza storia, a Siracusa. Quello che affronterà la Reggina, domenica, sarà un Monopoli davvero molto altalenante, ma voglioso di strappare un pass per la post-season. I pugliesi, da qualche settimana guidati da Beppe Scienza, attualmente occupano l‘ottava piazza del girone C di Serie C, con quattro lunghezze di vantaggio su Cosenza, Bisceglie e Virtus Francavilla.

IL CAMMINO FIN QUI – Come dicevamo in apertura, la compagine bianco-verde sta davvero vivendo una stagione ricchissima, forse troppo, di alti e bassi. L’alba del torneo, infatti, ha visto i pugliesi proporsi come interessante alternativa al duopolio di Lecce e Catania in vetta alla classifica. Uno scenario caduto con la crisi di risultati, sopraggiunta fra novembre e dicembre, che ha costretto la dirigenza ad esonerare Tangorra per affidarsi all’ex giocatore amaranto.

L’UOMO CHIAVE – Uno delle migliori armi a disposizione del tecnico 51enne è, senza dubbio, il centrocampista greco Dimitros Sounas. Il calciatore ellenico, classe ’93, è infatti una delle certezze di questo Monopoli, risultando spesso continuo ed in grado di fare la differenza. La nota a margine, poi, riguarda anche l’agente che ne cura gli interessi, Bruno Cirillo, uno dei giocatori più iconici di sempre della storia della Reggina.