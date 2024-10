Vespa Club Reggio Calabria, una stagione da incorniciare

Stare insieme, fare sport e scoprire il territorio. Tutto questo è alla base dell’attività del Vespa Club Reggio Calabria che, a quattro anni dalla sua rifondazione, fa oggi affidamento su oltre cento iscritti che condividono la passione per la Vespa, vera icona di libertà, spensieratezza e design italiano.

Il Club reggino, che è affiliato al Vespa Club d’Italia, alla FMI, a Motoasi ed è iscritto nel registro delle associazioni sportive presso il CONI, chiude il 2018 con risultati al di sopra di ogni aspettativa; il Club reggino, infatti si impone al primo posto del campionato Calabro-Siculo di regolarità ed al terzo in quello Nazionale di Rievocazioni Storiche.

Ma è il Presidente del Club, Vincenzo Vitrioli che riesce a fare anche meglio aggiudicandosi il titolo di Campione Italiano di Rievocazioni Storiche che si è svolto in tredici tappe in tutta la penisola e che l’ha visto confrontarsi con centinaia di vespisti provenienti da tutta Italia; è la prima volta che un pilota del sud Italia riesce in questa impresa. Vitrioli si aggiudica anche il Campionato di Regolarità Calabro-Siculo ed il secondo posto assoluto nel Campionato Nazionale Motoasi di Regolarità.

Al suo fianco c’è però tutta una squadra di appassionati (Caridi, Casciano, Leonte, Luvarà, Mahmoud, Malavenda Scopelliti, solo per citarne alcuni) con i quali vanno condivisi i successi ottenuti che ogni settimana si mette in sella per gareggiare in varie manifestazioni in cui, comunque, non viene mai meno lo spirito di aggregazione e di divertimento.

Il Vespa Club Reggio Calabria fornisce, infatti, occasioni per vivere momenti di socializzazione e divertimento. Unico requisito richiesto è quello di avere una vespa.

Il primo evento in programma nel 2019 sarà proprio il 1 gennaio con la partecipazione alla “49° edizione del “Tuffo in mare di capodanno –Mimì Fortugno” evento nel quale le acque del Lido Comunale diventeranno scenario di un appuntamento importante, divertente e di sincera solidarietà.

Ma l’evento clou della stagione sarà la “1.000 Km. Vespistica”, Rievocazione Storica di una manifestazione sportiva che si è svolta a Reggio Calabria nel 1969, un evento unico nel suo genere che in due giorni porterà gli oltre cento vespisti iscritti da tutta l’Italia e dall’estero in giro per le località più belle e caratteristiche della Calabria percorrendo circa 1.000 Km.

Nel frattempo i vespisti reggini gareggeranno con una agguerrita squadra sia al Campionato Italiano Audax che in quello di Rievocazioni Storiche, nonché parteciperanno ai vari raduni turistici organizzati dai Vespa Club sia della Regione che di quelle limitrofe con gli unici obiettivi di divertirsi, fare bene e… riprovare a vincere.