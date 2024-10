Reggio – Vespanera, prime ‘dark kitchen’ in città – VIDEO

La Vespa non è stata certo scelta a caso.

Un cult dell’Italia operaia diventa oggi il simbolo di un nuovo modo di gustare il food delivery. Vespanera è il nuovo ‘prodotto’ made in Reggio Calabria creato da un paio di giovani imprenditori della nostra terra che non hanno mai perso l’entusiasmo di ‘produrre’.

E’ stata scelta proprio la Vespa (rigorosamente a pedale) per comunicare l’avvio e la messa in moto di un nuovo concept, diverso da tutti gli altri, già presentato, attraverso il teaser qualche giorno fa. Il tutto con frenesia, soddisfazione e senza alcun timore.

E quel gesto, a pedale, è stato già ripetuto diverse volte in un solo giorno. Vespanera, brand dal sapore tipicamente italiano, ha già effettuato infatti decine di consegne in un solo giorno dalle sue ‘dark kitchen‘.

Consegniamo col favore delle tenebre, questo il claim che si prospetta già vincente.

Ma che cos’è Vespanera?

Vespanera fornisce servizi di ristorazione a domicilio, unendo i vantaggi dell’e-commerce a quelli delle dark kitchen.

Una realtà fatta da due anime: quella virtuale con web app che funge da vetrina e piattaforma d’acquisto per l’utente; e quella fisica, con le ‘cucine nascoste’, o dark kitchen, adibite alla preparazione di ciò che viene definito comfort food, ovvero ottimi pasti da consegnare al domicilio del cliente.

La Vespa è Nera perché consegna pasti preparati in luoghi sconosciuti: la Vespa è l’unico riferimento fisico sensibile per il cliente, il quale può solo affidare alla propria mente l’immagine del luogo di partenza e delle mani che hanno preparato il suo pasto. Anche per questo “Consegniamo col favore delle tenebre”: le dark kitchen non nascono con altro scopo che la preparazione genuina di cibo da consegnare a domicilio.

Lavorare sodo per realizzare il cibo più buono, nei tempi più brevi. Questo l’obiettivo dei tanti chef di Vespanera.

A Reggio Calabria dunque c’è un nuovo modo di ‘fare cucina’. Si chiama Vespanera. Pasti sempre caldissimi e in ottime condizioni, trasportati con il miglior packaging disponibile sul mercato e soprattutto in quanto sulla Vespanera è installato, al posto del comune bauletto termico, un vero forno elettrico che mantiene il cibo fino a 105° C.

Provare per credere.

