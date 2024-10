“La via dei borghi” alla scoperta di Ferruzzano: tra storia e paesaggi

Il progetto "La via dei borghi" sta per ripartire con una nuova tappa, gli escursionisti, questa volta, visiteranno il suggestivo centro di Ferruzzano

Domenica 27 ottobre il progetto “La via dei borghi“, ideato dalle associazioni “Kalabria Experience” ed “Il giardino di Morgana”, sbarcherà nel suggestivo centro di Ferruzzano.

La tappa è patrocinata dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio e dal Comune di Ferruzzano e si avvarrà della preziosa collaborazione dell’associazione Rudina che dal luglio 2018 si occupa di promuovere le bellezze di questo territorio incredibile.

Sarà un viaggio alla scoperta di un borgo dalla storia antica e forse ancora tutta da raccontare. Il centro è noto per le sue vedute straordinarie sulla vallata che abbraccia lo Ionio.

Questa “terrazza sul mare” è stata recentemente scelta come location cinematografica e gli escursionisti avranno l’opportunità di scoprire in anteprima i luoghi delle riprese del film “Aspromonte, la terra degli Ultimi” per la regia di Mimmo Calopresti in uscita nelle sale il prossimo 21 Novembre.

Oltre al prezioso contributo dell’associazione Rudina, della quale si ricorda anche il pregevole lavoro svolto con l’aiuto di Orlando Sculli sul tema dello studio e la promozione degli antichi palmenti, fondamentale per la tappa sarà la collaborazione con l’azienda “Apicultura Pansera”. Anche questa volta si rinnova la collaborazione con 0964.biz e con il gruppo Iuntamu sul quale verrà veicolato il successivo contest fotografico che permetterà una maggiore diffusione delle immagini che ritraggono il magnifico borgo di Ferruzzano.