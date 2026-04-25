25 aprile a Reggio, Irto: ‘Libertà, parola e democrazia’. E sulla campagna elettorale…

Il senatore in Piazza Italia per il 25 aprile: “La nostra campagna sarà corretta, chiara e concreta”

Nel giorno delle celebrazioni istituzionali del 25 aprile, anche il senatore Nicola Irto ha preso parte alla cerimonia in Piazza Italia, a Reggio Calabria.

Una ricorrenza che, secondo il parlamentare reggino, conserva ogni anno un valore profondo. Non solo memoria, ma anche consapevolezza civile.

“È opportuno e giusto celebrare il 25 aprile ogni anno e la Liberazione dell’Italia dal fascismo, che ha consentito al nostro Paese di andare avanti, di svilupparsi, di progredire e di guardare al futuro”.

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“Il fascismo non consentiva libertà e cittadinanza consapevole”

Irto ha richiamato il senso più autentico della Festa della Liberazione, legandolo ai diritti conquistati dopo la fine del regime fascista.

“Il 25 aprile ha dato la libertà di parola e il diritto di essere cittadini consapevoli e liberi. Cosa che il fascismo non consentiva di fare”.

Per il senatore, dunque, la celebrazione non può essere ridotta a un semplice rito istituzionale.

“Ogni anno è giusto festeggiare il 25 aprile”.

Il richiamo alla Costituzione

Nel suo intervento, Irto ha poi collegato la Liberazione alla nascita della Repubblica e alla forza della Costituzione italiana, definita il punto più alto della democrazia del Paese.

“La Costituzione ha consentito a questo Paese di stare in piedi, con la schiena dritta, di reggere e superare le fasi drammatiche della storia”.

Parole nette, pronunciate in una piazza dal forte valore simbolico, a pochi metri da Palazzo San Giorgio.

“Se questo Paese ce l’ha fatta è perché c’è stato uno straordinario documento: la Costituzione italiana. È fatta di pesi e contrappesi, ma soprattutto è il cuore della nostra democrazia. È il cuore che garantisce la libertà di tutti noi”.

Verso le comunali, Irto: “Campagna corretta, chiara e concreta”

A margine delle celebrazioni, inevitabile anche un passaggio sul clima politico cittadino. Proprio oggi, infatti, scade il termine per il deposito delle liste in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria.

Irto non entra nel dettaglio degli equilibri elettorali, ma fissa il perimetro della campagna che il centrosinistra intende portare avanti.

“Oggi sono depositate le liste, vedremo. Per quanto ci riguarda, la nostra campagna elettorale sarà come è sempre stata: corretta, chiara, in cui si chiede trasparenza, verità ed evitare di prendere in giro i cittadini”.

Il senatore chiude richiamando due parole chiave: concretezza e chiarezza.

“Questa è sempre stata la nostra idea: quella della concretezza e della chiarezza”.

Dal 25 aprile alla sfida per Palazzo San Giorgio, il messaggio politico di Irto resta ancorato allo stesso filo: libertà, democrazia, responsabilità davanti ai cittadini.