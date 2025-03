Reggio, la denuncia di un cittadino: ‘Via Cappuccinelli nel degrado’ – FOTO

Di seguito la segnalazione di un cittadino residente in via Cappuccinelli a Reggio Calabria, esasperato dalle condizioni in cui versa la strada.

“Da più di un anno in via Cappuccinelli c’è il cantiere per la demolizione dell’ex istituto immacolatine. Da qualche tempo il cantiere è fermo ma i detriti non vengono rimossi, il marciapiede anche se delimitato da una protezione è pieno di calcinacci e rifiuti”.

“Inoltre sono state scavate sul marciapiede due grandi buche da dove escono per passeggiare sulla strada topi di notevoli dimensioni”.

“La carreggiata e letteralmente distrutta e sono presenti avvallamenti e voragini estremamente pericolosi per chi percorre la strada”.

“Si è anche rotto un tubo della conduttura e fuoriesce acqua da un tombino”.

“Nonostante ripetute segnalazioni ai vigili urbani e all’urp – conclude il nostro lettore nella sua segnalazione – non è mai venuto nessuno a controllare quello che accade”.