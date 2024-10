‘Via dall’Aspromonte’, ciak, si gira! A Reggio arrivano Valeria Bruni Tedeschi, Gregoraci, Marcello Fonte e…

Arriva a Reggio Calabria ‘Via dall’Aspromonte‘, il nuovo film di Mimmo Calopresti con un cast d’eccezione. Giovedì 22 novembre a Piazza Italia si girerà una scena importante del film fortemente voluto dal Produttore cinematografico, il Cav. Fulvio Lucisano che ha spinto affinchè si realizzasse proprio in Calabria. E’ solo infatti grazie al suo grande grande amore per la città di Reggio che questo film si è potuto giare tra Africo e Reggio per raccontare la storia tratta dal romanzo di Pietro Criaco edito da Rubbettino.

Grazie al Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ed il Delegato al Turismo Giovanni Latella, con il supporto del Location Manager Michele Geria, è stato possibile predisporre una macchina organizzativa complessa fatta di veri professionisti del grande cinema.

A Reggio, per questa scena, il regista Calopresti dirigerà tutto il cast al completo con Sergio Rubini, Marcello Fonte, Valeria Bruni Tedeschi, Marco Leonardi, Francesco Colella, Elisabetta Gregoraci e tutti gli altri attori calabresi presenti nel cast.

Il produttore cinematografico Cav. Fulvio Lucisano ha origini di Villa San Giovanni e si spera possa portare altri film nella città di Reggio, come già successo in passato con le produzioni di Ragazzo di Calabria di Luigi Comencini ed il Giudice Meschino con Luca Zingaretti.

