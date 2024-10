Proseguono i lavori al manto stradale: modifiche alla circolazione in via Reggio Campi

L’amministrazione comunale informa i cittadini delle modifiche alla circolazione stradale in via Reggio Campi II tronco

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria informa i cittadini delle modifiche ordinate alla regolamentazione della circolazione stradale in via Reggio Campi II tronco, nel tratto compreso tra la via Trabochetto III ( parco archeologico) e l’intersezione di via Eremo Condera per lavori di scarifica e bitumazione dell’intera sede stradale.

Leggi anche

QUANDO

Con ordinanza n 340 del 28.5 2019 l’ufficio tecnico del traffico ha disposto dalle ore 7:00 del 3 giugno alle 17:00 del 21 giugno 2019:

divieto di sosta con rimozione ambo i lati, restringimento della carreggiata, limite di velocità a 30 KM /h , messa in opera di segnaletica di lavori in corso e senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico amovibile.

Il provvedimento integrale sul sito www.reggiocal.it sezione mobilità e trasporti.