Viale Europa, modifiche alla circolazione stradale per nuovi lavori

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che a seguito della costruzione della nuova rotatoria all’incrocio tra il Viale Europa e la Via Pio XI, l’ufficio tecnico del traffico ha emanato provvedimento che modifica la circolazione stradale e istituisce segnaletica di cantiere nelle vie in prossimità dell’incrocio tra il viale Europa e la Via Pio XI dalle ore 9 alle 18.00 del 23 maggio 2019.

Il provvedimento integrale è consultabile sul sito www.reggiocal.it, sezione mobilità e trasporti, ordinanza n.327 del 21 maggio 2019.

Si comunica inoltre che con ordinanza n 329 del 21 maggio 2019 è interdetta la circolazione in via Abate S. Elia nel tratto compreso tra la via Arangea e l’intersezione lato sud dell’entrata della rotatoria sita tra la via Giuseppe Valentino e la stessa via Abate S. Elia dalle ore 8,30 alle 12,30 del giorno 22 maggio 2019.

Il percorso alternativo è il seguente: via Arangea, via Ravagnese Superiore, Via Abate S. Elia e viceversa.