Reggio Calabria, lavori al manto stradale nel centro città. Info, percorsi alternativi e viabilità

Continuano i lavori di rifacimento del manto stradale nel pieno centro città di Reggio Calabria.

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica l’avvio delle lavorazioni di rifacimento o ripristino delle funzionalità dei pozzetti per la raccolta e il deflusso acque meteoriche e il conseguente rifacimento del manto stradale in Via Del Torrione nel tratto compreso tra Via Largo Morisani (intersezione compresa) a Via Palamolla (intersezione compresa) dal 15.05.2019 ed il 30.05.2019;

Per garantire la sicurezza pubblica e quella degli addetti alle operazioni la regolamentazione della circolazione subirà le seguenti modifiche, disposte dall’ordinanza n 302 a cura dell’ufficio tecnico del traffico.

E’ ordinata l’interdizione della circolazione veicolare e il divieto di sosta dalle ore 07,00 del 15.05.2019 fino alle ore 17,00 del 30.05.2019 nei seguenti tratti.

Interdizione della circolazione

– via del Torrione, nel tratto compreso tra via Simone Furnari a via Palamolla (intersezione compresa);

– via Tommaso Campanella, nel tratto compreso tra via Simone Furnari e via Cattolica dei Greci;

– via Cattolica dei Greci, nel tratto compreso tra via Tommaso Campanella e via del Torrione;

– via Largo Morisani (le due salite), nei tratti compresi tra via Tommaso Campanella e via del Torrione;

– via Osanna, nel tratto compreso tra via delle convertite e via del Torrione;

– via Demetrio Tripepi nel tratto compreso tra via Fata Morgana e via Osanna;

– via Fata Morgana tratto compreso tra via Aschenez e via del Torrione;

– via Giulia nel tratto compreso tra via Demetrio Tripepi e via del Torrione;

– via Biagio Camagna nel tratto compreso tra via Aschenez e la via del Torrione;

Divieto di sosta con zona rimozione in:

-via del Torrione, lato mare, tratto compreso tra via Simone Furnari e la via Osanna;

-via Tommaso Campanella, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Simone Furnari e via Cattolica dei Greci;

-via Cattolica dei Greci, lato nord, nel tratto compreso tra via Tommaso Campanella e via del Torrione;

-via largo Morisani ( tutte e due le salite), ambo i lati, tratti compresi tra via tommaso campanella e la via del torrione;

-via Osanna, ambo i lati, tratto compreso tra via delle convertite e la via del torrione;

-via Demetrio Tripepi, lato monte, nel tratto compreso tra via fata morgana e la via osanna;

-via Fata Morgana, lato sud, nel tratto compreso tra via aschenez e via del torrione;

-via Giulia, ambo i lati, nel tratto compreso tra via demetrio tripepi e via del torrione;

via Biagio Camagna, lato sud, nel tratto compreso tra via Aschenez e via del Torrione;

il Divieto di sosta zona rimozione ambo i lati in via s. Vollaro tratto compreso tra via Vittorio Veneto e Corso Garibaldi;

il Divieto di sosta zona rimozione sul lato nord di via s. Vollaro tratto compreso tra corso Garibaldi e via Torrione;

Percorso Alternativo Bus : Piazza Garibaldi -Via Aspromonte – Via San Francesco Da Paola – Via G. Pepe – Corso Matteotti – Viale Zerbi / Via Vollaro – Via Torrione.