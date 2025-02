Il Piria di Rosarno unico vincitore in Calabria di un progetto ministeriale

Il Liceo Scientifico Piria di Rosarno parteciperà ai Viaggi del Ricordo: unica scuola calabrese selezionata per visitare i luoghi delle foibe

Un importante riconoscimento per l’Istituto d’Istruzione Superiore “R. Piria” di Rosarno, che si è classificato come unico vincitore in Calabria del progetto promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, “Viaggi del Ricordo nei luoghi delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata”.

Il progetto rientra nelle iniziative previste dalla Legge 21 febbraio 2024, n. 16, che modifica la Legge 30 marzo 2004, n. 92, e ha lo scopo di accompagnare gli studenti in un viaggio di memoria, riflessione e conoscenza storica sui luoghi simbolo della tragedia delle foibe e dell’esodo degli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia nel secondo dopoguerra.

Un’opportunità unica per gli studenti del Piria

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica Mariarosaria Russo, che ha sempre promosso momenti di riflessione collettiva nell’ambito delle attività scolastiche.

“Questo viaggio è un’occasione di memoria e consapevolezza”, ha sottolineato la professoressa Russo, “per riscoprire e rinnovare il valore della pace, della convivenza tra i popoli e del rispetto reciproco”.

Il progetto, che rientra nelle attività di Educazione Civica coordinate dalla professoressa Eleonora Contartese, vedrà la partecipazione di 30 studenti del Liceo Scientifico, selezionati per merito. Il viaggio sarà completamente gratuito e offrirà un’opportunità unica di approfondimento storico e culturale.

A supportare gli studenti nella loro esperienza sarà anche il prof. Salvatore Macrì, Funzione Strumentale per i viaggi d’istruzione, che guiderà il gruppo alla scoperta dei luoghi della memoria.

L’itinerario: un viaggio tra storia e memoria

Il programma prevede un percorso di grande valore storico, antropologico e sociologico, con tappe nei principali luoghi simbolo dell’esodo giuliano-dalmata. Tra le destinazioni previste:

Mestre – Museo M9 , dedicato alla storia del XX secolo

, dedicato alla storia del XX secolo Trieste – Magazzino 26 , mostra permanente sulla comunità italiana dell’Adriatico orientale

, mostra permanente sulla comunità italiana dell’Adriatico orientale Centro Raccolta Profughi di Padriciano , ex campo profughi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati

, ex campo profughi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati Foiba di Basovizza , monumento nazionale e luogo simbolo della tragedia del dopoguerra

, monumento nazionale e luogo simbolo della tragedia del dopoguerra Capodistria e Pirano , città storiche dell’Istria

, città storiche dell’Istria Fiume (Croazia), ultima tappa del viaggio nei territori dell’esodo

Un’esperienza intensa, che permetterà agli studenti di toccare con mano la storia, di comprendere la complessità del confine orientale italiano e di riflettere sulle vicende che hanno segnato il nostro Paese.

Il valore della memoria e dell’educazione storica

Il Giorno del Ricordo, istituito con la Legge n. 92 del 30 marzo 2004, si celebra ogni 10 febbraio con lo scopo di conservare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo delle popolazioni italiane dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.

Per la Dirigente Mariarosaria Russo, questo progetto rappresenta un’importante occasione di formazione, che va oltre il semplice studio scolastico:

“La storia non può essere costituita da semplificazioni, ma dal vissuto di persone e comunità che hanno subito ingiustizie e sofferenze. Dobbiamo aiutare i giovani a costruire un futuro basato sulla conoscenza, sulla convivenza e sul rispetto”.

Attraverso questo viaggio, gli studenti del Piria di Rosarno avranno l’opportunità di comprendere il passato per costruire un futuro più consapevole, nel segno della memoria e della responsabilità civile.