“Viaggio nel Presepe” di Ninì Sapone: la proposta didattica del Museo Diocesano di Reggio Calabria

di Federica Campolo – Il presepe meccanico di Ninì Sapone torna ad affascinare grandi e piccini grazie all’intervento del Museo diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino” che, anche quest’anno, offre alle scuole di Reggio e provincia la possibilità di visitare il capolavoro del maestro presepista presso la Chiesa del Santo Cristo (in via Miraglia, angolo via Valentino, di fronte alle Poste centrali) . Il Museo diocesano, con la disponibilità dell’Arciconfraternita dei Bianchi, cui è affidata la chiesa, ha voluto restituire alla città di Reggio Calabria la ricchezza umana ed artistica di cui è permeato il tesoro della collezione Sapone.

Il Museo propone, attraverso il suoi Servizi educativi, un percorso didattico che mira a recuperare la magia dell’arte presepiale mettendo in luce originalità dell’artista reggino: l’attività didattica “Viaggio nel Presepe” costituisce infatti un’occasione per addentrarsi nel clima natalizio attraverso le scene della natività, recuperando la tradizione dei più antichi mestieri calabresi. Accanto ai personaggi della Sacra Famiglia, il bue e l’asinello, i Re Magi e la stella cometa l’estro di Ninì Sapone ha accostato il suonatore di zampogna, il macellaio, la tessitrice e la lavandaia: figure ricche di rimandi biblici e letterari da cui muovere affascinanti riflessioni.

Un’attività in grado di attirare l’attenzione dei più piccoli, stimolando considerazioni e valutazioni interdisciplinari: la simbologia offerta dalle figure presenti è infatti capace di sollecitare nei piccoli visitatori varie meditazioni su più livelli di lettura. A partire da martedì 28 novembre tutte le scuole del territorio sono invitate a prendere parte all’esperienza proposta dal Museo diocesano che mira a valorizzare l’opera di una storica eccellenza reggina e, mantenendo fede alla volontà della famiglia Sapone, far rivivere ai bambini la meraviglia del Santo Natale.