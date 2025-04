Seconda Categoria, disordini a fine partita: un arresto e 10 identificati

I carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne di San Gregorio d’Ippona che, nel corso di disordini scoppiati lo scorso 6 aprile al termine dell’incontro di calcio tra l’Asd San Costantino e la Asd Francica, valido per il campionato di seconda Categoria, ha opposto resistenza ai militari che erano intervenuti per calmare gli animi surriscaldatisi sia in campo che sugli spalti.

Nell’occasione, i militari con il supporto di una pattuglia della Questura di Vibo Valentia hanno identificato 10 persone ritenute tra quelle che avrebbero contribuito maggiormente ad agitare gli animi.

Le persone identificate sono state successivamente segnalate alla Questura di Vibo Valentia per l’eventuale emissione di Daspo nei loro confronti.

A Tropea i carabinieri della Compagnia cittadina hanno denunciato alla Procura di Vibo Valentia e a quella per i Minorenni di Catanzaro 5 persone, di cui 4 minori, resesi protagoniste di una rissa avvenuta lo scorso 22 marzo in piazza Vittorio Veneto.

Le indagini, eseguite mediante l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e dopo avere sentito alcuni testimoni, hanno permesso di ricostruire l’accaduto, originato da una serie di insulti tra le persone denunciate che si sono scontrate. Uno di loro, nelle colluttazioni, ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. I cinque sono stati tutti segnalati alla Questura di Vibo anche per l’eventuale emissione del Daspo urbano nei loro confronti.