La squadra allenata dal Prof. Vitale domina la scena atletica scolastica a livello regionale

Non è più una sorpresa, ma una solida realtà che si rinnova con costanza dal 2017: l’atletica leggera reggina vola alto e si impone come la forza da battere in Calabria. Sotto la guida meticolosa del Professor Marco Vitale, tecnico della Asd Sporting Club, gli atleti dell’Istituto “Nostro-Repaci” e le atlete del Liceo “A. Volta” (Ianni, Giordano e Martino) hanno firmato un’impresa storica, dominando le competizioni provinciali e regionali del 2026.

Il “Metodo del Prof”: dall’Asd Sporting Club al gradino più alto del podio

Il successo di questa squadra nasce da un progetto tecnico ambizioso che parte da lontano. Il Prof. Vitale ha saputo integrare l’esperienza maturata sui campi della Asd Sporting Club con l’attività scolastica, trasformando giovani studenti — molti dei quali non agonisti — in atleti capaci di prestazioni d’élite.

Il risultato è un incredibile bottino di medaglie che ha fatto da trampolino di lancio dalle fasi provinciali (1 aprile), passando dalle Finali di Corsa Campestre del 15 Aprile a Roccella Jonica alle finali regionali di Cosenza (23 aprile), culminando con le strade della Corrireggio del 25 Aprile.

I Protagonisti di una Stagione d’Oro

L’Eccellenza Femminile: verso le Finali Nazionali

Le atlete del Liceo “A. Volta” hanno letteralmente dominato la scena, strappando il pass per le Finali Nazionali dei Nuovi Giochi della Gioventù:

Irene Ianni: Regina del salto in lungo e della staffetta, conquista ben 4 medaglie d’oro e l’accesso alle finali nazionali.

Alice Giordano: Bronzo nei 100mt e 2 medaglie d’oro nella staffetta 4×100; anche per lei si aprono le porte delle finali nazionali.

Federica Martino: Protagonista della staffetta 4×100 con una medaglia d’oro che vale il pass nazionale.

Il gruppo del Nostro-Repaci ha confermato la qualità del lavoro tecnico e la compattezza della squadra:

Raffaele Barillà (1000 mt): Un connubio perfetto di tattica e cuore che gli è valso un bottino eccezionale di un Oro e due Bronzi.

Roberto Lodomini (100 mt): Una freccia costante, Argento sia alle provinciali che alle regionali.

Riccardo Ndrehilaj (Peso): Un potenziale immenso premiato con l’Oro provinciale e l’Argento regionale.

M.G. Serraino (Lungo): Due volte medaglia d’Argento, magistrale nella fase di volo.

Antonella Meduri (Alto): Ottimo Bronzo nel salto in alto alle finali provinciali.

Vincenzo Lucà (Alto): Conquista un prezioso Oro provinciale (chiudendo 4° alle regionali).

Aurora Laganà (100 Hs): Eccellente tra gli ostacoli, Argento provinciale e Bronzo regionale.

Daniel Salomone (110 Hs): Conquista un meritato Bronzo.

Staffetta 4×100 Maschile: Medaglia d’Argento provinciale per il quartetto Ranieri F., Cotroneo F., Serraino M.G. e Lodomini R.

Il Talento in Strada: Corrireggio 2026

Il 25 aprile, la squadra ha messo in luce i “gioielli” della Asd Sporting Club, capaci di dominare nonostante la giovanissima età:

Giuseppe Aloi (11 anni): Ha incantato la città con una prestazione fenomenale, chiudendo al 3° posto assoluto nella classifica generale e al 1° di categoria.

Cristian Aloi (9 anni): Ha dominato la sua gara confermandosi un piccolo grande campione con il 1° posto di categoria.

Notevoli piazzamenti: Ottime prove per Giulia Richichi, Michela Iannò e Isabel Ribeiro Sodre, simboli di un vivaio femminile in continua crescita.

Dietro questi traguardi c’è un lavoro di squadra che va oltre la competizione. Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti al PON di Atletica, il cui entusiasmo e la cui costanza hanno permesso di creare un clima di crescita e sportività sana.

Dalla corsa campestre di Roccella Jonica ai trionfi di Gioia Tauro, Cosenza e Reggio Calabria la guida del “Prof” dimostra che con il metodo corretto nessun obiettivo è impossibile.

Il viaggio continua: le squadre maschili e femminili non si fermano e martedì 28 aprile torneranno sul campo per allenarsi presso lo Stadio della Villese. Nel mirino ci sono già i Giochi dell’Antica Grecia, pronti a scrivere nuovi capitoli di questa straordinaria avventura sportiva.

Ufficio Stampa ASD SPORTING CLUB

Il Presidente