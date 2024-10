Vibonese, Buscè: ‘Reggina a ridosso, blindiamo il terzo posto’

Un girone di andata di altissimo livello, quel testa a testa con Trapani e Siracusa, poi la cessione di Convitto alla compagine granata e quel match casalingo contro la corazzata siciliana che ha fatto sognare i tifosi della Vibonese nella prima parte, salvo poi crollare nella seconda con il 2-5 finale. E proprio da quella partita ha avuto inizio la fase discendente della squadra di Buscè. L’allenatore ha parlato a fine gara dopo la sconfitta interna con il Siracusa: “Trapani e Siracusa sono più forti, contro di loro non abbiamo vinto neanche una volta. Noi siamo terzi con la Reggina a ridosso, adesso dobbiamo solo blindare il terzo posto. Vince chi è più bravo e loro sono stati più bravi perché nell’unico episodio che hanno avuto a disposizione hanno fatto gol. Creiamo tante situazioni ma se poi non facciamo gol il rischio di prenderlo è alto. Era successo contro la Reggina e contro il San Luca, è capitato adesso con il Siracusa. Gli episodi a volte ti condannano, a volte ti fanno toccare il cielo. Non abbiamo mai subito alcuna squadra, tranne quella mezz’ora incredibile contro il Trapani. Devo dire solo grazie ai miei calciatori, vanno elogiati“.

La Vibonese nelle prossime due gare dovrà affrontare il Portici in trasferta e il Licata in casa.