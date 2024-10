Vibonese, Buscè: ‘La Reggina resta sempre la Reggina’

Una giornata ancora da giocare per concludere la stagione regolare e poi saranno play off. Accoppiamento definito per quell che riguarda il terzo e quarto posto con la Vibonese che affronterà in casa la LFA Reggio. A Radio Onda Verde ha parlato il tecnico Antonio Buscè: “Mai pensato che la Reggina fosse una squadra in difficoltà. Ho sempre detto che loro venivano da una situazione molto particolare, senza preparazione atletica estiva, squadra fatta in fretta e furia. Giocare tante partite in un mese e mezzo ti può far credere che sei più pimpante, ma alla lunga la paghi. La Reggina resta sempre la Reggina, con calciatori importanti, a livello tecnico, caratteriale e fisico. A febbraio era una partita diversa e comunque ci abbiamo messo del nostro per vincerla.

Ci stiamo già pensando alla gara del playoff, è normale, avevamo come obiettivo quello di giocare il playoff in casa. Vogliamo prepararla nel miglior modo possibile, ma non voglio neanche caricare troppo i calciatori, la spensieratezza di questa squadra ha fatto la differenza. La nostra forza è stata proprio questa, lo abbiamo dimostrato anche nelle gare più difficili“.