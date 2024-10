Vibonese: mister Facciolo indica la favorita per la vittoria del campionato

Dopo il test con il Lamezia, il tecnico della Vibonese Facciolo si è presentato in conferenza stampa, questi alcuni passaggi delle sue dichiarazioni: “Noi siamo la Vibonese, sicuramente ci sono delle squadre che a livello di budget hanno speso più di noi, ma non possiamo permetterci di fare un campionato normale, giocheremo per vincere sempre, in casa e fuori. Oggi stiamo facendo fatica dal punto di vista fisico, ma io guardo all’8 settembre. La partita di Coppa con la Reggina casca a pennello, ci può dare minuti e intensità, ne abbiamo bisogno per ritrovare la migliore condizione.

Il Siracusa è un gradino sopra tutte perchè ha fatto una campagna acquisti molto importante, credo possa ripetere quanto fatto dal Trapani, e come i granata ha dei cambi che possono fare la differenza. Dietro di loro ci metto la Scafatese e la Reggina, poi ancora la Nissa“.