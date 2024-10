Vibonese-Lfa Reggio, prevendita settore ospiti

Si gioca domenica la semifinale play off. Modalità e prezzi

Come comunicato dalla società ospitante, si rende noto quanto segue:

In occasione di Vibonese-Reggio Calabria, match in programma domenica 12 maggio alle 16 al “Luigi Razza” e valevole per la semifinale Playoff, la società rende noto che è già attiva la vendita dei biglietti online sul circuito GO2 (www.go2.it)

e nei punti vendita autorizzati.

Sul territorio di Reggio Calabria, punto vendita autorizzato BCenters sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Costo biglietti settore ospiti:

– € 10 più prevendita

– € 10 più prevendita al botteghino allo stadio il giorno della gara dalle ore 10.00 alle 15.45