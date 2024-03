LFA Reggio, Trocini: 'Vibonese forte, recuperiamo quasi tutti'

"Rimanere sul pezzo è una caratteristica che ci è mancata per grand parte della stagione. Bolzicco lavora come un dannato"

A Vibo per cercare di conquistare i primi tre punti contro le squadre di vertice. La LFA Reggio Calabria tra andata e ritorno non è mai riuscita a fare bottino pieno con le grandi, ci proverà questa volta contro una compagine in leggera flessione ma pur sempre forte, attrezzata e che sente particolarmente la sfida con gli amaranto. Presenta l’incontro il tecnico Trocini: “Troviamo una squadra forte che sta facendo un grande campionato. Noi siamo in salute, stiamo bene, rispettiamo l’avversario che ha qualità. Faremo di tutto per limitare la loro qualità. Barillà ha recuperato, Zanchi ha un trauma e quindi aspettiamo per vedere se si riassorbe completamente, Mungo è a disposizione, siamo messi bene.

Vedo Provazza migliorare di partita in partita, adesso è una certezza e non lo era un mese fa. Renelus è arrivato, si è fatto male adesso sta bene. Oggi ci permettono di fare cose che prima non si potevano fare, attaccano e difendono oltre a darci tante soluzioni offensive. Rimanere sul pezzo è una caratteristica che ci è mancata per grande parte della stagione, ora ci siamo.

In mezzo adesso abbiamo ampia scelta e tutti stanno bene. Oggi la difficoltà che ho è di quelle piacevoli. Giovedi avremo anche Rosseti, si punta a crescere ancora e in maniera costante, nell’arco del campionato abbiamo avuto troppe difficoltà, ma da gennaio si è intrapresa un’altra strada. Con San Luca e Portici i risultati doveva essere diversi. Bolzicco lavora come un dannato, non si scoraggia, dentro di sè ha tanta voglia di fare gol. L’errore di domenica è più un infortunio, se gli capita altre duecento volte non sbaglia”.